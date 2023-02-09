Геббельс в юбке: потасканная за волосенки Симоньян призывает россиян умирать

Военные конфликты и войны часто противоречат ценностям мира и справедливости, и вызывают боль и страдания для многих людей. Порой война или военные действия необходимы для защиты интересов страны или для решения определенных проблем ввиду того, что мирное решение невозможно. Тем не менее, пропаганда "идти на смерть" или какие-то жертвы может вызывать критику со стороны людей, которые выступают за мирное решение конфликтов и защиту прав человека, ведь многие считают, что никакая цель не может оправдать смерть и страдания, которые приносит война.

Казалось бы, ныне нет подобного рода пропаганды или встречается она очень редко. Но когда встречается, за нею, почему-то, всегда стоят армяне, в крови которых бурлит реваншизм. Причем, сами они умирать ради какой-то цели никогда не хотят. Пусть другие помогут, другие умрут. Так было во время Второй Карабахской войны, когда армянство буквально умоляло Россию, да и кого угодно, воевать вместо них.

8 февраля в эфире программы "Жизнь и судьба" с аналогичной пропагандой "идти на смерть" выступила и притворяющаяся "истинной русской" Маргарита Симоньян, которая призвала россиян идти умирать.

"Смерть неизбежна. Она ждет нас всех. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь длинной тяжелой ужасной болезни или за какое-то правильно дело. Если бы можно было избежать смерти, конечно, было бы обидно умирать. Но шансов избежать смерти же нет. Разница 10, 20, 30 лет, в принципе, небольшая с точки зрения вселенной и это вообще не фактор. Я слава богу трех детей уже родила, чего хотела добиться в жизни, добилась. Даст господь еще посражаться, позащищать свою страну, я буду благодарна и рада. А если нет, то такова его воля" - говорит Симоньян, призывая россиян умирать.

Геббельс в юбке, согласитесь. Каноны геббельсовской пропаганды, напомним, гласили, что чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. Учитывая постоянное и циничное вранье Марго, такое сравнение она непременно заслужила.

Фактически, она говорит россиянам, что они все равно умрут, но пусть умирают "хотя бы ради какой-то цели".

Конечно же, россиянам это в корне не понравилось. Приведем несколько комментариев из соцсетей.

"И всегда она со скрещёнными на груди руками и всегда такая высокомерная и себе на уме. Ну, никогда не вызывала она во мне уважения ни как человек, ни как женщина. А уж если начнёт философствовать...да ещё о смерти... о войне...о попытке позащищать свою родину или своего идола...слушать тошно. Скрещенные на груди руки - негативное отношение, попытка отгородиться от ситуации. Этот жест используют люди, защищающие свое право быть услышанными. Это фиксированная позиция, с которой человек не хочет сдвинуться. Люди обычно не понимают этого простого жеста - он же сигнализирует, что данный человек выпал из разговора".

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"Да что они все о смерти заладили. Такое ощущение что это не Маргарита Симонян, а Йозеф Геббельс говорит и сейчас не февраль, а конец апреля".

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"Хочется подбодрить бобриху со словами "Вперёд и с песней".

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"Тошнотворная передача. Один ведущий чего стоит, а уж "гости"...Постриглась? Где-то за волосёнки пооттаскали, наверно?"

Это лишь несколько из сотен. Понятное дело, что ни Симоньян, ни ее сумасшедший муженек Кеосаян, ни ее дети не пойдут в окопы сражаться и идти на смерть. Они слишком уж любят наворованные деньги налогоплательщиков, благодаря которым семейство и "добилось всего, что хотело добиться".

А вот говорить тем же налогоплательщикам "идите умирайте" для нее абсолютно не проблема.

Симоньян давно пора наказать за ее постоянные скандалы и абсурдные высказывания, которые бьют по авторитету российской власти. Фактически она призывает людей к суициду, а в России подобного рода призыв, где ценой может стать жизнь другого человека является преступлением и наказывается согласно статье 110 УК РФ. Судя по статье и призывам Марго, ей по идее светит лишение свободы сроком до 3 лет.

Cимоньян и прочие подобные лица являются на самом деле врагами России, так как их не интересует жизнь граждан страны. Для нее люди - это инструмент, который можно использовать где угодно и как угодно.

Но дадим Симоньян шанс. Совершенно не верится, но может быть она действительно, искренне говорит? Если это так, то в первую очередь надо начинать с самой себя. Идите на передовую вместе Кеосаяном, мадам Марго. Слабо?