Шойгу раскритиковал Запад из-за Карабаха

Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу.

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