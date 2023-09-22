Джейхун Байрамов выступил на неформальном заседании СМИД ОТГ

22 сентября в Нью-Йорке в рамках участия в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (СМИД ОТГ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение участием во встрече, а также благодарность министру иностранных дел Турции Хакану Фидану за высокий уровень организации встречи в "Турецком доме" в Нью-Йорке и оказанное гостеприимство.

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