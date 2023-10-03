Азербайджанские военнослужащие, завершившие службу, уволены в запас

В воинских частях азербайджанской армии проведены мероприятия в связи с увольнением в запас группы военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, территориальной целостности нашей Родины и свободы наших земель, прозвучал Государственный гимн.

Выступившие на мероприятиях поздравили военнослужащих срочной действительной военной службы, достойно завершивших военную службу и уволенных в запас Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

Завершившие срок службы солдаты заявили, что для них большая честь и гордость служить в рядах Победоносной Азербайджанской Армии, выразив уверенность в том, что положительные навыки и качества, обретенные в ходе военной службы, помогут им занять достойное место в обществе.

В ходе мероприятий была награждена группа военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач на службе, в частности во время локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

В заключение были сделаны фотографии на память с военнослужащими, уволенными в запас, состоялись их проводы в места проживания.