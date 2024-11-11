https://news.day.az/politics/1706221.html Госсекретарь Святого Престола прибыл с визитом в Азербайджан 11 ноября государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Госсекретарь Святого Престола прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанлы и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре