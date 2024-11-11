Госсекретарь Святого Престола прибыл с визитом в Азербайджан

11 ноября государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанлы и другие официальные лица.