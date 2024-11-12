Председатель правительства Королевства Испания находится с визитом в Азербайджане

Председатель правительства Королевства Испания Педро Санчес 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и официальные лица.