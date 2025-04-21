Голливудская актриса Николь Кидман отметила Пасху с семьей.

Как передает Day.Az, фото опубликованы в Instagram.

57-летняя Николь Кидман присоединилась к своей сестре Антонии Кидман и племяннице Люсии Хоули на семейном празднике в Нэшвилле, штат Теннесси. Актриса была запечатлена в нюдовом полупрозрачном макси-платье, украшенном цветочной вышивкой.

Артистка позировала с собранными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и бордовой помадой.