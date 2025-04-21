https://news.day.az/popularblog/1746467.html Николь Кидман отметила Пасху с семьей Голливудская актриса Николь Кидман отметила Пасху с семьей. Как передает Day.Az, фото опубликованы в Instagram. 57-летняя Николь Кидман присоединилась к своей сестре Антонии Кидман и племяннице Люсии Хоули на семейном празднике в Нэшвилле, штат Теннесси.
Николь Кидман отметила Пасху с семьей
Голливудская актриса Николь Кидман отметила Пасху с семьей.
Как передает Day.Az, фото опубликованы в Instagram.
57-летняя Николь Кидман присоединилась к своей сестре Антонии Кидман и племяннице Люсии Хоули на семейном празднике в Нэшвилле, штат Теннесси. Актриса была запечатлена в нюдовом полупрозрачном макси-платье, украшенном цветочной вышивкой.
Артистка позировала с собранными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и бордовой помадой.
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