Самая старая в мире женщина назвала секрет долголетия

115-летняя британка Этель Катерхэм, признанная самой старой женщиной в мире, назвала секрет своего долголетия. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам долгожительницы, она всю жизнь избегала конфликтов. "Никогда ни с кем не спорю, просто выслушиваю и делаю, как мне нравится", - заявила она.

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в деревне Шиптон-Беллингер на юге Англии. В 18 лет она отправилась в Индию, которая в то время была британской колонией. Позднее жила в Гонконге и на Гибралтаре, где служил ее муж.

Абсолютный рекорд в плане продолжительности жизни - 122 года и 164 дня - принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет этой женщиной притворялась ее дочь.

Самым старым человеком из когда-либо живших на планете, чьи документы проверены и подтверждены, остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.