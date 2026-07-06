Летняя фотосессия Aslanovasyaa на закате

Азербайджанский блогер, известная под никнеймом aslanovasyaa, поделилась яркими кадрами летней фотосессии, снятой на берегу моря на закате.

Как передает Day.Az, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.