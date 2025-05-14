Абрамович появился на заседании в Кремле

Представители крупного бизнеса, в том числе Роман Абрамович и Олег Дерипаска вечером находятся в Кремле на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, также среди участников - Игорь Сечин (Роснефть), Олег Белозеров (РЖД), Алексей Миллер (Газпром), Алексей Мордашов (Северсталь), Андрей Костин (ВТБ). Кроме них в Кремле присутствуют министры, вице-премьеры и главы регионов.