Адвокат Джонни Деппа спасла пассажира самолета

Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес помогла пассажиру самолета, которому стало плохо во время полета. Об этом сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на рейсе American Airlines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Пожилому мужчине стало плохо, он потерял сознание и ударился головой. Васкес вместе с телохранителем начали помогать пенсионеру - для этого юрист позвонила родственнику, который работает врачом. Сперва они должны были выяснить, случился у пассажира инфаркт или кровоизлияние в мозг.

Для того, чтобы отслеживать сердцебиение, подчиненный Васкес надел на руку мужчине свои электронные часы. Спустя некоторое время к пострадавшему пришел хирург, который летел этим же рейсом.

Одна из стюардесс сказала адвокату Джонни Деппа, что она "чудо-женщина", и подарила ей две бутылки вина.