Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор продает дом за $18,1 млн

Гитарист британской рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выставил на продажу особняк стоимостью $18,1 млн в Великобритании. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az.

В 2015 году музыкант приобрел заброшенный дом XIX века, который раньше был баней жителей Восточного Сассекса. Через три года Гилмор снес здание несмотря на протесты соседей. На его месте гитарист построил новый дом с пятью спальнями и тремя ванными комнатами.

"Когда вы просыпаетесь утром, вид из окна всегда удивляет: море и небо никогда не бывают одинаковыми. Это огромное преимущество - не иметь оживленной дороги между домом и морем", - сказано в объявлении о продаже дома.

В особняке есть библиотека, музыкальная комната, студия звукозаписи, сауна, винный склад с регулируемой температурой внутри, тренажерный зал и два сада. В число дополнительных удобств главного дома входят подогрев полов, удаленная система видеонаблюдения и дистанционно управляемая дверь с биометрическим доступом по отпечатку пальца. На территории располагается коттедж на трех гостей и гараж.