Концерт Тейлор Свифт едва не сорвался … из-за жука

Концерт американской певицы Тейлор Свифт едва не сорвался из-за проглоченного ею жука.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, певица готовилась исполнить песню на многотысячном стадионе в Чикаго, когда вдруг закашлялась и отвернулась. Спустя несколько секунд звезда призналась, что случайно проглотила залетевшее ей в рот насекомое.

Свифт пожаловалась, что ее атаковали сотни жуков, однако продолжила свое грандиозное шоу.