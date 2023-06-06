https://news.day.az/showbiz/1571145.html Концерт Тейлор Свифт едва не сорвался … из-за жука - ВИДЕО
Концерт Тейлор Свифт едва не сорвался … из-за жука - ВИДЕО
Концерт американской певицы Тейлор Свифт едва не сорвался из-за проглоченного ею жука.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, певица готовилась исполнить песню на многотысячном стадионе в Чикаго, когда вдруг закашлялась и отвернулась. Спустя несколько секунд звезда призналась, что случайно проглотила залетевшее ей в рот насекомое.
Свифт пожаловалась, что ее атаковали сотни жуков, однако продолжила свое грандиозное шоу.
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