https://news.day.az/showbiz/1648962.html Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстэд в фотосессии для The New York Times - ФОТО
Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстэд в фотосессии для The New York Times - ФОТО
Шотландский актер Юэн МакГрегор и американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд снялись в свежей фотосессии для The New York Times.
Как передает Day.Az, на днях у супругов стартовал мини-сериал "Джентльмен в Москве" по роману Амора Тоулза.
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