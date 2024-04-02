Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстэд в фотосессии для The New York Times

Шотландский актер Юэн МакГрегор и американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд снялись в свежей фотосессии для The New York Times.

Как передает Day.Az, на днях у супругов стартовал мини-сериал "Джентльмен в Москве" по роману Амора Тоулза.

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