https://news.day.az/showbiz/1706984.html Алсу рассказала о жизни после тяжелого развода Певица Алсу рассказала о переменах в жизни после развода с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Пятый канал, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По словам артистки, сейчас она сконцентрировала все свое внимание на работе и ищет новые впечатления в жизни. "Я открыта ко всему новому, сосредоточена на работе, новых проектах.
Алсу рассказала о жизни после тяжелого развода
Певица Алсу рассказала о переменах в жизни после развода с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Пятый канал, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам артистки, сейчас она сконцентрировала все свое внимание на работе и ищет новые впечатления в жизни.
"Я открыта ко всему новому, сосредоточена на работе, новых проектах. И на себе, конечно же. Не носила леопард, но в этом году осилила, поставила себе галочку. Действительно, у меня стало больше подписчиков, но я не хотела такого пиара", - заявила Алсу.
Певица и ее бывший супруг, бизнесмен Ян Абрамов, расстались весной 2024 года. СМИ писали, что артистка не смогла простить мужу измен.
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