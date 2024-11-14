Алсу рассказала о жизни после тяжелого развода

Певица Алсу рассказала о переменах в жизни после развода с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Пятый канал, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам артистки, сейчас она сконцентрировала все свое внимание на работе и ищет новые впечатления в жизни.

"Я открыта ко всему новому, сосредоточена на работе, новых проектах. И на себе, конечно же. Не носила леопард, но в этом году осилила, поставила себе галочку. Действительно, у меня стало больше подписчиков, но я не хотела такого пиара", - заявила Алсу.

Певица и ее бывший супруг, бизнесмен Ян Абрамов, расстались весной 2024 года. СМИ писали, что артистка не смогла простить мужу измен.