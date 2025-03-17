Стало известно, когда состоится свадьба Рианны и A$AP Rocky

Певица и бизнесвумен Рианна может сыграть свадьбу с рэпером A$AP Rocky в конце 2025 года. Об этом сообщает издание Life&Style со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На данный момент у них в планах церемония на Барбадосе. Они говорили об августе, но это означало бы, что все нужно будет делать быстро, так что, скорее всего, это произойдет ближе к концу года", - заявил собеседник таблоида.

Инсайдер рассказал, что Рианна хотела бы, чтобы мероприятие длилось три дня. По словам источника, на торжество будут приглашены не только родственники, но и знаменитые друзья пары.

Собеседник издания также отметил, что Рианна и A$AP Rocky на данный момент "активно пытаются завести еще одного ребенка".

"Они настаивают, что беременность не помешает их свадьбе. Рианна совершенно не стесняется идти к алтарю с округлившимся животом. Она всегда чувствует себя сексуальной, когда беременна!" - заявил источник.