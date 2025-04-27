Спилберг назвал лучший фильм в истории США

Режиссер Стивен Спилберг назвал "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы "величайшим американским фильмом из когда-либо созданных".

Как передает Day.Az, об этом постановщик сообщил, когда награждал Копполу за заслуги перед кинематографом на премии AFI Life Achievement Award.

"Вы взяли то, что было раньше, и переопределили канон американского кино. Сняв этот фильм, вы вдохновили целое поколение рассказчиков, которые хотят, чтобы вы гордились ими. И я всегда хочу, чтобы вы гордились моей работой", - обратился Спилберг к Копполе.

Создатель "Спасти рядового Райана" вспомнил, что впервые встретил Копполу в 1967 году. Он назвал старшего коллегу "бесстрашным".

"Вы - борец за независимых художников, поскольку всегда отстаиваете их интересы, и вы также бесстрашны к новым идеям, мнениям и вдохновению", - заявил режиссер.

Во время церемонии на сцену, чтобы высказать слова благодарности Копполе, также поднялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Адам Драйвер и другие знаменитости .

"Вы изменили мою жизнь", - сказал Де Ниро.

Пачино в свою очередь признался, что режиссер верил в него "даже больше", чем он сам.