https://news.day.az/showbiz/1761558.html Брэд Питт назвал условие работы с Томом Крузом Актер Брэд Питт заявил, что готов к повторному сотрудничеству со звездой "Миссии невыполнима" Томом Крузом - но "на земле". Его слова передает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Я не собираюсь торчать на самолетах и тому подобном. Так что, когда он снова что-то сделает, это будет на земле", - уточнил Питт.
Брэд Питт назвал условие работы с Томом Крузом
"Я не собираюсь торчать на самолетах и тому подобном. Так что, когда он снова что-то сделает, это будет на земле", - уточнил Питт.
В последний раз актеры работали вместе над фильмом "Интервью с вампиром" 1994 года. В одном из интервью режиссер Джозеф Косински, снявший будущий фильм "Формула-1" с Питтом и боевик "Топ Ган: Мэверик" с Крузом, рассказывал о разнице между Питтом и Крузом в подходе к искусству трюков. По его словам, Круза отличает то, что он "доводит все до предела".
"У обоих есть природный талант к вождению, но - да, Том может напугать немного больше", - раскрыл Косински.
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