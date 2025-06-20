Брэд Питт назвал условие работы с Томом Крузом

"Я не собираюсь торчать на самолетах и тому подобном. Так что, когда он снова что-то сделает, это будет на земле", - уточнил Питт.

В последний раз актеры работали вместе над фильмом "Интервью с вампиром" 1994 года. В одном из интервью режиссер Джозеф Косински, снявший будущий фильм "Формула-1" с Питтом и боевик "Топ Ган: Мэверик" с Крузом, рассказывал о разнице между Питтом и Крузом в подходе к искусству трюков. По его словам, Круза отличает то, что он "доводит все до предела".

"У обоих есть природный талант к вождению, но - да, Том может напугать немного больше", - раскрыл Косински.