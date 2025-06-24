Появились первые кадры со свадьбы Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков сыграли свадьбу. Звезда опубликовала фото в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Влюбленные организовали торжество 23 июня на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких. Ксения Бородина шла к алтарю в белом макси-платье с глубоким декольте и шлейфом, украшенном кружевом. Невеста также надела длинную фату в тон и кольца. Телеведущая дополнила свой образ букетом калл. Николай Сердюков появился на церемонии в белом пиджаке с бабочкой, рубашке, черных брюках и туфлях.

Издание Peopletalk сообщило, что ведущим церемонии был юморист Илья Соболев. На мероприятии пары выступили Zivert, Artik & Asti и Akmal'.

Ксения Бородина в августе 2024 года перестала скрывать отношения с блогером. А 7 декабря 2024 года влюбленные объявили о помолвке. Бородина показывала, как Сердюков сделал ей предложение ночью на экскурсии в "Эрмитаже". Бизнесмен подарил звезде кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей.

3 июня 2025 года Ксения Бородина и Николай Сердюков официально зарегистрировали отношения. Влюбленные расписались во Дворце бракосочетания в Барвихе. На мероприятии присутствовали только близкие пары.