Тейлор Свифт пригласила на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Редакторы Vogue показали предполагаемый список гостей на свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте издания.

Эксперты отметили, что в списке гостей близкие друзья пары, коллеги из музыкальной индустрии и представители NFL. Среди конкретных лиц: Селена Гомес, Джиджи Хадид, Сьюки Уотерхаус, Эмма Стоун, Сабрина Карпентер, Грейси Абрамс, сестры Haim, а также Джейсон и Кайли Келси. Кроме того приглашения от Тейлор Свифт могли получить принц Уильям и Кейт Миддлтон.

В августе прошлого года футболист Трэвис Келси и певица Тейлор Свифт объявили о помолвке. Пара опубликовала в соцсетях фото, где они обнимались и держались за руки. Футболист подарил возлюбленной кольцо, которое он разработал совместно с дизайнером Кайндред Лубек в ювелирном салоне Artifex Fine Jewelry. Спортсмен выбрал украшение с бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые возникли в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.