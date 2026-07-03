Джо из "Друзей" показал 22-летнюю дочь

Голливудский актер Мэтт Леблан, сыгравший Джо Триббиани в сериале "Друзья", показал 22-летнюю дочь Марину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 58-летнего Мэтта Леблана с дочерью на парковке в Лос-Анджелесе. Актер появился на публике в черной футболке, синих джинсах, кроссовках и кепке. Марина была запечатлена в лиловой футболке, красно-белых брюках с принтом и кроссовках. Девушка распустила волосы и отказалась от макияжа.

В мае 2003 года Леблан женился на возлюбленной, модели Мелиссе Макнайт после шести лет отношений. 8 февраля 2004-го у влюбленных родилась дочь Марина Перл Леблан. Девочке поставили диагноз кортикальной дисплазии, которая может вызывать судороги и влиять на способность ходить. Однако со временем дочь актера переросла это заболевание.

В октябре 2006 года артист официально развелся с Макнайт. Причиной разрыва были непримиримые разногласия.

Мэтт Леблан снимался в сериале "Друзья" на протяжении десяти лет - с 1994 по 2004 год. В 2021-м вышла в свет картина "Друзья: Воссоединение", в которой актеры телешоу - а это, помимо Леблана, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтью Перри - вновь собираются вместе и посещают места съемок.