Названы самые страшные сцены преступлений из фильмов за всю историю

Университет Линкольна в Англии провел национальный опрос, выявивший самые страшные сцены преступлений из фильмов за всю историю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результатами исследования поделилось издание Daily Star.

Криминальный топ возглавила сцена в ванной в фильме "Сияние" (1980), в которой Джек Николсон появляется с топором в прорубленной двери и восклицает: "А вот и Джонни!". Этому эпизоду отдали голоса 22% респондентов.

Второй в списке с 21% голосов стала сцена в душе из фильма "Психо" 1960 года, в которой на актрису Джанет Ли нападает неизвестная фигура.

На третьем месте оказалась сцена в подвале из "Молчания ягнят" (12%), за ней следуют сцены за обеденным столом с Ганнибалом из "Ганнибала" (11%) и сцена с телефоном из "Крика" (10%).

Также в рейтинг лучших вошли эпизод с лошадиной головой из "Крестного отца" (10%), в лаборатории по производству наркотиков из "Во все тяжкие" (9%), сцена побега из "Побег из Шоушенка" (8%), мерцающие огни из "Очень странных дел" (7%).

Университет приурочил опрос к строительству музея, в котором воссозданы некоторые из самых известных сцен преступлений на телевидении и в кино. Это должно дать студентам возможность окунуться в реальный мир судебных расследований и уголовного правосудия.