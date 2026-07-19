Николь Кидман отметила день рождения сестры на яхте

Голливудская актриса Николь Кидман устроила день рождения сестры Антонии на яхте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци подловили Николь Кидман и Антонию во время отдыха в Портофино, Италия. Актриса отпраздновала 55-летие сестры вместе с остальными членами семьи на яхте. Артистка появилась на публике в полосатой рубашке, белых коротких шортах, кепке и солнцезащитных очках. Антония предпочла костюм с принтом и солнцезащитные очки.