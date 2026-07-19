https://news.day.az/showbiz/1848992.html Николь Кидман отметила день рождения сестры на яхте Голливудская актриса Николь Кидман устроила день рождения сестры Антонии на яхте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Папарацци подловили Николь Кидман и Антонию во время отдыха в Портофино, Италия. Актриса отпраздновала 55-летие сестры вместе с остальными членами семьи на яхте.
Николь Кидман отметила день рождения сестры на яхте
Голливудская актриса Николь Кидман устроила день рождения сестры Антонии на яхте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Папарацци подловили Николь Кидман и Антонию во время отдыха в Портофино, Италия. Актриса отпраздновала 55-летие сестры вместе с остальными членами семьи на яхте. Артистка появилась на публике в полосатой рубашке, белых коротких шортах, кепке и солнцезащитных очках. Антония предпочла костюм с принтом и солнцезащитные очки.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре