Световой меч Дарта Вейдера пустили с молотка за астрономическую сумму

Оригинальный световой меч Дарта Вейдера из саги "Звездные войны" продали на аукционе в Далласе, штат Техас, за $4,875 млн. Это стало рекордной суммой для предметов коллекционирования, связанных с франшизой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions на своей странице в Facebook.

Изначально стоимость лота оценивалась более чем в $1 млн. По данным организаторов торгов, реквизит использовали при создании фильмов "Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар" (1980) и "Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая" (1983). С ним работали как исполнитель роли Дарта Вейдера Дэвид Проуз, так и его дублер.

До этого оригинальный световой меч Люка Скайуокера, применявшийся на съемках фильма "Звездные войны", был продан на аукционе за $3,75 млн. Его продажа установила новый мировой рекорд для использованного на съемках реквизита саги. При этом лот изначально оценивался в $1 млн, и эксперты ожидали, что цена не превысит $2 млн. Однако световой меч Дарта Вейдера побил этот рекорд.