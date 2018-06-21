Фонд молодежи провел мероприятие, посвященное 100-летию АДР - ФОТО

В Доме молодежи Сабунчинского района Баку в четверг при организации Фонда молодежи и Общественного объединения "Молодежное движение "Cavan" состоялось мероприятие "Симуляция парламента Азербайджанской Демократической Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда Фарид Джафаров, доктор исторических наук, профессор Солмаз Рустамова-Тохиди, представители молодежи и другие гости.

Выступая на мероприятии, Джафаров отметил, что Фонд молодежи стремится проводить определенные мероприятия для молодежи, чтобы она приобщалась к своей истории, национальным ценностям.

"В этом году отмечается 100-летие АДР, и мы заинтересованы в том, чтобы проинформировать об этой дате широкую общественность, в частности молодежь. Более того, это наш долг. Поэтому Фонд провел и планирует провести ряд мероприятий в этом направлении. Проводя подобные мероприятия, мы стараемся не только информировать молодежь об АДР, но и в определенной форме оживить те исторические события с участием молодежи, чтобы она сама пережила их и почувствовала значение АДР", - сказал Джафаров.

Профессор Солмаз Рустамова-Тохиди сказала, что, проводя такие мероприятия, молодежь лучше узнает историю страны, самые яркие страницы истории национальной государственности. Она подчеркнула, что, участвуя в этих проектах, молодежь внутренне обогащается.

"Потому что вы пройдете тот путь, который прошли люди, жившие в то время на этапе создания Азербайджанской государственности", - сказала Рустамова-Тохиди.

Затем мероприятие было продолжено симуляцией парламента Азербайджанской Демократической Республики.

Напомним, что ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики" в связи с отмечаемым в этом году 100-летием АДР.

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