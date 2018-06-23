В детсаду в Гяндже уволены 2 человека, директору сделан выговор - ПОДРОБНОСТИ
23 июня 2018 12:44 289
В Гяндже в детсаду №31, в котором пострадала 2-летняя Мустафазаде Сара, уволены 2 человека, директору сделан выговор.
Как сообщили АПА в Исполнительной власти Гянджи, уволены воспитатель Гюльнара Исмаилова и нянечка Солмаз Зейналова, директору Гюнай Исмаиловой сделан выговор, передает Day.Az.
Отметим, что 2-летнюю Мустафазаде Сару в детсаду укусил в лицо другой ребенок, она была помещена в больницу, после оказания медпомощи отпущена домой.
По факту ведется расследование.
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