В детсаду в Гяндже уволены 2 человека, директору сделан выговор - ПОДРОБНОСТИ

В Гяндже в детсаду №31, в котором пострадала 2-летняя Мустафазаде Сара, уволены 2 человека, директору сделан выговор.

Как сообщили АПА в Исполнительной власти Гянджи, уволены воспитатель Гюльнара Исмаилова и нянечка Солмаз Зейналова, директору Гюнай Исмаиловой сделан выговор, передает Day.Az.

Отметим, что 2-летнюю Мустафазаде Сару в детсаду укусил в лицо другой ребенок, она была помещена в больницу, после оказания медпомощи отпущена домой.

По факту ведется расследование.

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