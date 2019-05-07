В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 96-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе дворца.

В своем выступлении директор Дворца Гейдара Алиева, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Фархад Бабаев подчеркнул, что с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева неразрывно связаны история современного независимого Азербайджана и впечатляющие успехи страны во всех областях общественной, экономической и культурной жизни и во внешнеполитической сфере.

Было отмечено, что архитектор и создатель современного независимого Азербайджана, выдающийся государственный деятель, гениальный сын азербайджанского народа и Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл важную роль в сохранении и развитии национального наследия, культуры и искусства, признании страны в мире в качестве демократического и процветающего государства.

"Для Общенационального лидера Гейдара Алиева благополучие страны и народа всегда было самым главным, и он посвятил этому всю свою жизнь. Политические и экономические успехи нашего государства, высокий уровень мультикультурализма и толерантности, прогресс во всех областях жизнедеятельности, сплоченность сильной армии и народа являются ярким примером для всего мира и достойным наследием Общенационального лидера Гейдара Алиева", - отметил Фархад Бабаев.

Коллектив Дворца Гейдара Алиева посетил в Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, почтил память и возложил цветы.