https://news.day.az/society/1127316.html В Бейлагане сгорел детский сад
В Бейлагане сгорел детский сад
В Бейлаганском районе Азербайджана сгорел детский сад.
Как сообщает Milli.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции детского сада в селе Гаралылар, общей площадью 224 квадратных метра, и находившиеся внутри предметы и вещи, передает Day.Az.
Пожар был потушен силами Службы пожарной охраны МЧС. Расположенные вблизи постройки были защищены от огня.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре