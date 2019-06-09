В Бейлаганском районе Азербайджана сгорел детский сад.

Как сообщает Milli.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции детского сада в селе Гаралылар, общей площадью 224 квадратных метра, и находившиеся внутри предметы и вещи, передает Day.Az.

Пожар был потушен силами Службы пожарной охраны МЧС. Расположенные вблизи постройки были защищены от огня.

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