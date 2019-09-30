https://news.day.az/society/1161254.html В Азербайджане создана единая электронная платформа для молодежи
В Азербайджане создана единая электронная платформа для молодежи
Фонд молодежи Азербайджана провел презентацию единого информационного портала - мобильного приложения "GəncApp" и сайта genc.az, совмещающих в себе возможности, услуги, информацию о мероприятиях и проектах, представляемых для молодежи государственным и частным секторами, а также международными организациями.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в начале презентации был продемонстрирован ознакомительный видеоролик о мобильном приложении "GəncApp".
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