Фонд молодежи Азербайджана провел презентацию единого информационного портала - мобильного приложения "GəncApp" и сайта genc.az, совмещающих в себе возможности, услуги, информацию о мероприятиях и проектах, представляемых для молодежи государственным и частным секторами, а также международными организациями.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в начале презентации был продемонстрирован ознакомительный видеоролик о мобильном приложении "GəncApp".

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