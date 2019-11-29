https://news.day.az/society/1180478.html Шахта Баба вошел в тройку Дедов Морозов СНГ
Шахта Баба вошел в тройку Дедов Морозов СНГ
Туристический портал ТурСтат к началу зимы представил рейтинг самых популярных Дедов Морозов в государствах СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТурСтат, первую десятку Дедов Морозов стран СНГ, популярных у туристов и местных жителей, составляют Дзед Мароз в Беларуси, Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Кыргызстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов.
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