Туристический портал ТурСтат к началу зимы представил рейтинг самых популярных Дедов Морозов в государствах СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТурСтат, первую десятку Дедов Морозов стран СНГ, популярных у туристов и местных жителей, составляют Дзед Мароз в Беларуси, Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Кыргызстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов.