Во Дворце Гейдара Алиева почтили память шехидов 20 Января

Во Дворце Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 30-й годовщине со дня трагических событий 20 Января. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Дворца, передает Day.Az.

Вначале участники мероприятия ознакомились со стендом, на котором были представлены книги, посвященные трагедии 20 Января. Минутой молчания была почтена память жертв трагедии 20 Января.

На мероприятии шла речь о кровавой трагедии, совершенной в ночь с 19 на 20 января 1990 года против азербайджанского народа. Трагедия 20 Января навсегда останется в памяти как самое кровавое событие, совершенное не только против азербайджанцев, но и как акт террора против человечности. Было отмечено, что в ту ночь азербайджанский народ доказал всему миру необратимость, героизм, верность Родине и земле, волю к борьбе за свободу. В те трагические дни, доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. Поэтому трагедия 20 Января вошла в историю независимого Азербайджана как славная и героическая страница нашего народа.

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибли 147 человек, 744 человека были ранены человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.