В Азербайджане ряд учителей сможет участвовать в конкурсе по приему на работу

С этого года в Азербайджане кандидатам, успешно прошедшим конкурс по смене места работы или замене срочных трудовых договоров на бессрочные, будет предоставлено право на участие в конкурсе по приему на работу учителей, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.

Все кандидаты, успешно прошедшие конкурс (за исключением учителей начальных классов), смогут работать на постоянной основе максимум в двух местах. То есть, учитель, работающий по бессрочному договору, принятый на второе место работы на срочной основе, в случае успеха в конкурсе по смене места работы будет работать в двух местах работы на постоянной основе. В этом случае место, занимаемое им в конкурсе по смене места работы, будет основным.

Если учитель, работающий на бессрочной основе, успешно прошел конкурс, то он будет работать в двух местах работы на постоянной основе. В этом случае место, занятое им в конкурсе, будет основным, а место, в котором он работал до этого - вторым.