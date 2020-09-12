Во время пандемии врачи скорой помощи в Баку ежедневно выполняли около 2500 вызовов

В рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавируса в Азербайджане, на медицинские учреждения ложится большая нагрузка, поэтому приказом министра здравоохранения нынешний режим работы адаптирован к периоду пандемии.

Об этом сказал главврач Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в связи с увеличением количества обращений в Службу 103, в первые периоды пандемии было увеличено количество бригад скорой помощи: "Во время разгара пандемии бригады скорой помощи ежедневно выполняли около 2 500 вызовов".

Главврач отметил, что с первого дня распространения вируса COVID-19 жители не только Баку, но и окрестностей, в первую очередь, обращались в Службу "103": "Услуги были оказаны и жителям Сумгайыта, а также поселков Хырдалан, Масазыр, Сарай, Джейранбатан. Также количество машин скорой помощи, выходящих на линию ежедневно, достигало 170".

Он отметил, что в настоящее время в 21 отделении станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку работают около 2 370 врачей и среднего медицинского персонала: "Диспетчерский персонал в составе 170 человек Службы "103" оказывает в круглосуточном режиме. В основном вызовы связаны с инфарктом миокарда, инсультом, родами, травмами, отравлением, ожогами, нефрологическими, гинекологическими и психиатрическими проблемами".