https://news.day.az/society/1350452.html В Баку загорелся автомобиль - кадры с места события - ВИДЕО
В Баку загорелся автомобиль - кадры с места события - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку неожиданно загорелся автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.
Сообщается, что на улице Асада Ахмедова в Ени Ясамал задымился автомобиль ГАЗ-3110.
На место происшествия были вызваны пожарные.
Пожар был потушен.
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