В Баку загорелся автомобиль

В Ясамальском районе Баку неожиданно загорелся автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

Сообщается, что на улице Асада Ахмедова в Ени Ясамал задымился автомобиль ГАЗ-3110.

На место происшествия были вызваны пожарные.

Пожар был потушен.