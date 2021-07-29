Директор Православного центра в России готовит азербайджанские блюда

Известный российский писатель, филолог-языковед, публицист, телеведущий, директор Православного центра во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Фазиль Ирзабеков (в Святом Крещении Василий) пропагандирует азербайджанскую национальную кухню, представляя видеоматериалы о приготовлении различных блюд, вызывающие большой интерес пользователей соцсетей, сообщает Day.Az.

Фазиль Ирзабеков родился 12 ноября 1953 года в Баку. Выпускник Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы им. М.Ф. Ахундова (ныне Бакинский славянский университет). Преподавал русский язык в Азербайджанском государственном университете ( ныне Бакинский государственный университет). Работал заместителем председателя Республиканского совета по делам иностранных учащихся. В 1992 году в Москве был избран ответственным секретарём Общества российско-азербайджанской дружбы. В 1995 году принял Таинство Святого Крещения. В 2001 году создал и возглавил Православный Центр во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого), получивший благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Занимается миссионерской деятельностью во имя чистоты русского языка в качестве лектора, публициста, участника и организатора духовно-просветительских конференций, в том числе, и международных. Систематически выступает на радиостанциях и по телевидению, а также с лекциями перед школьниками, студентами и преподавателями духовных и светских средних и высших учебных заведений, работниками различных сфер и священнослужителями. Автор и ведущий программ на ряде российских телеканалах, литературный и главный редактор ряда журналов. Рассказы и эссе часто публикуются в печати. Самая известная книга "Тайна русского слова", изданная по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, рекомендована для использования в средних общеобразовательных школах Департаментом образования Правительства Москвы. Среди книг - "Видеть Христа", "Святая сила слова. Не предать родной язык", "Русское солнце, или Новые тайны русского слова", "Взломанный код", "Все, что умею..." и т.д..