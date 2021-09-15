Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 65 424 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 21 363, вторую дозу получил 44 061 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 7 745 851, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 551 501, вторую дозу получили 3 194 350 человек.