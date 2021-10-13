В Азербайджане выявлено еще 1 265 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 265 случаев заражения коронавирусом, 868 человек вылечились, 17 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, передает Day.Az.

На сегодня в Азербайджане выявлено 495 332 случая заражения коронавирусной инфекцией, 475 382 человека вылечились, 6 709 - скончались, число активных больных составляет 13 241.

За последние сутки в стране проведено 9 654 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 979 535.