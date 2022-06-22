Азербайджанец спас россиянку, на которую напали таджики

Студентка из Красноярска пожаловалась на приставания мигрантов из Таджикистана, ее спас выходец из Азербайджана. Об этом сообщает портал mk.ru, передает Day.Az.

Девушка поделилась, что она проходила практику на местном телеканале и отправилась на съемки на Южный рынок. Там к ней почти сразу подошла группа выходцев из Таджикистана, мужчины начали приставать.

Происходящее заметил пожилой азербайджанец и заступился за студентку. Она выразила ему благодарность и посетовала, что ее коллега-оператор не предпринял никаких действий, чтобы помочь ей.

Сейчас на рынке ведется проверка на предмет соблюдения работниками миграционного законодательства.