Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 11 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. В Баку ночью 23-25° тепла, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны локальные кратковременные дожди. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23° тепла.