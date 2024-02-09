Еще два бакинских автобуса перейдут на безналичную оплату проезда

В Баку с 10 февраля регулярный внутригородской маршрут №43 в направлении поселок Зых - станция метро "Нефтчиляр" будет работать по системе безналичной оплаты, а с 11 февраля на нее также перейдет и пригородный регулярный маршрут №214, связывающий поселок Рамана с рынком "8-й километр".

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Агентством продолжается работа по ускорению перехода на систему, обеспечивающую безналичную оплату проезда в автобусах", - сообщили в ведомстве.

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