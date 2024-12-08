В Азербайджане выпал снег

Опубликована фактическая погода на 8 декабря в 11:00.

Как сообщает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, на 8 декабря в 11:00 в некоторых районах страны сохраняются дождливые погодные условия, а в горных районах идет снег.

Высота снежного покрова составила 9 см в Губе (Грыз), 5 см в Шахбузе и 2 см в Гусаре (Лаза).

В Баку и на Апшеронском полуострове количество осадков достигло 7 мм.

Согласно желтому предупреждению, в Губе временами восточный ветер усиливался до 16 м/с.

Туман наблюдается в Нахчыване, Шаруре, Дашкесане, Гёйгеле, Нафталане, Гобустане, Шемахе, Гахе (Сарибаше), Евлахе, Джафархане, Гаджигабуле, Гейчае и Лерике. В этих районах видимость ограничена до 50 м.

Минимальная температура воздуха составила 9 градусов в Баку и на Апшероне, 6 градусов в Нахчыванской области, 6 градусов в Аранских районах, 4 градуса мороза в горных районах.

Ожидается, что дождливые погодные условия будут периодически сохраняться до 9 декабря.