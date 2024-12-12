Бывший начальник отдела Минюста осужден на 9 лет

Бывший начальник отдела Минюста Эльшан Гулиев, обвиняемый в получении взятки, получил приговор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил Гулиева, который ранее возглавлял Евлахский районный отдел регистрации Главного управления юстиции, к 9 годам лишения свободы.

Он был признан виновным по статьям 311 (получение взятки (пассивное взяточничество)) и 312-1 (незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом)) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Гулиев был задержан в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Было установлено, что Эльшан Гулиев во время работы на указанной должности, используя служебное положение, за выдачу новых свидетельств о рождении с изменением имен и фамилий получил от отдельных лиц в общей сложности 4 000 манатов в качестве взятки, а также, используя реальные или предполагаемые возможности влияния, за снятие запрета, наложенного другими государственными учреждениями, на выезд из страны обвиняемого, в отношении которого велось предварительное следствие, незаконно воздействовал на решение должностного лица, за что получил 8 000 манатов.