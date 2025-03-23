https://news.day.az/society/1739385.html В Азербайджане выпал снег - ФОТО В Гёйгёле и Маралгёле выпал снег. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, снег, который идет с прошлого вечера, продолжается и сегодня. Снегопад привел в восторг туристов, посетивших Национальный парк в праздничные дни.
В Азербайджане выпал снег - ФОТО
В Гёйгёле и Маралгёле выпал снег.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, снег, который идет с прошлого вечера, продолжается и сегодня.
Снегопад привел в восторг туристов, посетивших Национальный парк в праздничные дни.
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