В Азербайджане выпал снег

В Гёйгёле и Маралгёле выпал снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, снег, который идет с прошлого вечера, продолжается и сегодня.

Снегопад привел в восторг туристов, посетивших Национальный парк в праздничные дни.