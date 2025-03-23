https://news.day.az/society/1739385.html

В Азербайджане выпал снег - ФОТО

В Гёйгёле и Маралгёле выпал снег. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, снег, который идет с прошлого вечера, продолжается и сегодня. Снегопад привел в восторг туристов, посетивших Национальный парк в праздничные дни.