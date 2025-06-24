Амруллаев о проблемах в системе дошкольного образования

В системе дошкольного образования Азербайджана по-прежнему сохраняются серьёзные проблемы, особенно в части квалификации преподавательского состава.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на VIII Международной образовательной конференции ADA.

Министр отметил, что в некоторых детских садах работают сотрудники, не имеющие профильного педагогического образования. Это, по его словам, напрямую влияет на качество подготовки детей к школе.

"Мы понимаем проблему, но нельзя одномоментно уволить 51% сотрудников", - подчеркнул Амруллаев, говоря о масштабности ситуации.

Министр не исключил, что в ближайшем будущем потребуется комплексная кадровая реформа в сфере дошкольного образования, чтобы поднять его на современный уровень.