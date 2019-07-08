Бразилия выиграла Кубок Америки по футболу
Сборная Бразилии по футболу победила национальную команду Перу в финале домашнего розыгрыша Кубка Америки, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
Результат встречи, прошедшей в Рио-де-Жанейро, - 3:1 в пользу Бразилии.
На 15-й минуте Эвертон вывел бразильскую команду вперед.
На 44-й минуте Хосе Паоло Герреро, реализовав пенальти, сравнял счет.
Но хорошее настроение вернулось к бразильцам почти сразу же. На третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Габриэл Жезус.
На 90-й минуте пенальти реализовал бразилец Ришарлисон.
Бразильская команда доигрывала матч в меньшинстве: на 70-й минуте вторую желтую карточку получил Габриэл Жезус.
Таким образом, Бразилия стала девятикратным победителем турнира. Самый титулованный участник - сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу - Колумбия и Боливия.
В предыдущий раз турнир выиграла сборная Чили, которая на этот раз в матче за третье уступила Аргентине (1:2), ставшей на Кубке Америки-2019 бронзовым призером.
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