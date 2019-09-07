В Майами прошел товарищеский матч между футболистами Бразилии и Колумбии. Встреча завершилась вничью 2:2. Свой первый гол в сезоне забил бразилец Неймар, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Неймар, не выходивший на поле в составе "Пари Сен-Жермен", провел на поле все 90 минут. Во втором тайме лидер пятикратных чемпионов мира сравнял счет. До перерыва сборная Бразилии первой добилась успеха. После передачи Неймара отличился Каземиро. Но колумбийцы ответили дублем Луиса Муриеля. Встреча завершилась вничью 2:2.

В Ист-Рутерфорде сборная США принимала команду Мексики и проиграла 0:3. В первом тайме ворота американцев поразил Хавьер Эрнандес. После перерыва Эрик Гутьеррес и Уриэль Антуна довели счет до крупного. Кроме того, американский полузащитник Дэйв Сарджент не реализовал 11-метровый.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!