Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар получил очередную травму. В товарищеском матче с командой Нигерии бразилец был заменен на 12 минуте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лидер сборной Бразилии получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу. Неймар покидал поле, держась за левое бедро. Говорить о характере травмы пока рано. Есть опасения, что Неймар выбыл из строя на несколько недель.

Последнее время бразильского нападающего преследуют травмы. Неймар долго лечился в сезонах 2017/18 и 2018/19. Начало нынешнего сезона он также пропустил из-за проблем со здоровьем.

Сам матч сборных Бразилии и Нигерии, прошедший в Сингапуре, завершился вничью 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. На гол африканца Джо Арибо бразильцы ответили точным ударом Каземиро.

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