Счастлива находиться в Баку и участвовать в Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

Об этом в пятницу Trend сказала гимнастка из Бразилии Элис Гомес, выступающая на соревнованиях в Баку в индивидуальной программе прыжков на батуте, передает Day.Az.

"В столицу Азербайджана приезжаю уже в четвертый раз. Организация соревнований здесь всегда на высоком уровне, в гимнастической арене в Баку очень хорошая инфраструктура, что важно для подготовительного процесса спортсменов и последующего выступления на соревнованиях. А еще в Азербайджане мне нравятся люди - все приветливые, доброжелательные", - подчеркнула бразильская спортсменка.

Элис Гомес добавила, что очень важно показать хороший результат на Кубке мира, так как соревнования носят лицензионный характер.

"Моя цель на Кубке мира - попасть в финал, а затем уже постараться завоевать награду. Сделаю все возможное, чтобы этого добиться. Если все получится, буду счастлива", - сказала спортсменка.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие 300 гимнастов из 32 стран.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представляет Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представляют Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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