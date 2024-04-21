Яркие эмоции и улыбки публики на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку

С 19 по 21 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

За ходом соревнований с трибун Арены наблюдают многочисленные поклонники художественной гимнастики. Они воочию видят захватывающие, невероятные по своей красоте выступления граций, среди которых именитые, звездные гимнастки - Дарья Варфоломеев (Германия), София Раффаэли (Италия), Зохра Агамирова (Азербайджан), Ева Брезалиева (Болгария), Полина Березина (Испания) и многие другие.

Наряду с завораживающими выступлениями граций, публике массу позитивных, ярких эмоций дарят маскоты азербайджанской гимнастики - джейран Джилли (Cilli) и лис Тилли (Tilli).

Появление маскотов в зрительном зале и на гимнастическом ковре вызывает улыбки и радость публики и участниц соревнований.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

Фото: Заур Мустафаев.

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