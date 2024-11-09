Наш "Манчестер Сити"

IFFHS объявила самые длинные беспроигрышные серии в еврокубках.

İdman.biz представляет аналогичную серию азербайджанских клубов в континентальных кубках, передает Day.Az.

Конечно, нашим представителям далеко до "Манчестер Сити", который не проигрывает 27 матчей подряд. Более того, серия континентальных грандов была связана с основными этапами еврокубков. Наши клубы установили смешанные серии в квалификации и основных этапах. Конечно, у нас есть и свой "Манчестер Сити".

Долгий путь в Лиге конференций

Рекорд Азербайджана принадлежит "Карабаху". Команда Гурбана Гурбанова не проигрывала на протяжении 11 игр подряд. Это совпало с сезоном 2021/22, когда наш представитель выступал в Лиге конференций. Агдамский клуб, завершивший предыдущий сезон техническим поражением от "Вильярреала", в новом турнире прошел три квалификационных раунда, не проиграв в 6 матчах. Единственное поражение в группе было от "Базеля" в последнем туре. "Карабах" не проиграл в основной стадии 5 матчей, а всего в 11 встречах. За этот период было зафиксировано 7 побед и 4 ничьи. Даже если вообще не принимать во внимание технический результат, то ничья с "Маккаби Тель-Авив" в последней встрече сезона 2020/21 может продлить серию до 12. Но существуют разные подходы относительно того, учитываются технические результаты или нет.

От плей-оффа до плей-оффа

Вторая по продолжительности серия азербайджанских клубов состоит из 7 игр. Мы были свидетелями этого числа 4 раза. "Карабах" стал нашей первой командой, которая не проиграла 7 раз подряд. В 2009 году команда Гурбанова не проиграла ни в ответной игре, ни в первых трех турах следующего сезона после поражения в первом матче плей-офф Лиги Европы против "Твенте". Первый матч плей-офф ознаменовался 4 безответными голами дортмундской "Боруссии". Серия состояла из 4 побед и 3 ничьих.

Трехсезонная серия

"Интер" стал первой командой, повторившей показатель, считавшийся рекордным для того времени. Серия команды, которая сейчас называется "Шамахы", охватывала три разных сезона. Бакинский представитель, с победой проводивший сезон 2010/11, год спустя остался за пределами Европы. Летом 2012 года команда завершила сезон, не проиграв 4 игры, а годом позже провела два матча, в которых не уступила. Серия прервалась, когда "Тромсе" забил 2 безответных гола в Норвегии. За этот период было 4 победы и 3 ничьи.

И снова немцы

В 2013 году не только "Интер", но и "Карабах" прервал очередную семиматчевую серию. Два года назад команда Гурбанова, проигравшая "Брюгге" со счетом 1:3 в первом матче III этапа Лиги Европы, выиграла ответный матч в Баку, но не смогла отправиться в Европу в следующем сезоне. В сезоне 2013/14 команда вышла в плей-офф, не проиграв в первых трёх турах, и снова в соперники попался немецкий клуб. На этот раз серию прервала не "Боруссия", а "Айнтрахт". Немцы порадовались двум безответным голам в первой игре. Серия отметилась 6 победами и 1 ничьей.

Из Польши в Леверкузен

В последний раз азербайджанские клубы не проиграли хотя бы 7 матчей еврокубков в прошлом году. И снова была серия "Карабаха", прерванная немецким клубом... Агдамский клуб, начавший второй квалификационный раунд Лиги чемпионов с поражения 2:3 от "Ракува" в Польше, дома сыграл вничью. После падения в Лигу Европы 4 матча в квалификации и 2 матча в группе завершились без поражений. В поездке в Леверкузен не удалось разжиться очками в матче с "Байером" - 1:5. Семиматчевая часть сезона ознаменовалась 5 победами и 2 ничьими.

Отметим, что помимо пяти лучших серий, "Баку", "Карабах" и "Габала" не проиграли по разу в 6 матчах подряд.